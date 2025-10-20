Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

Самолет ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), следовавший в Баку, вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно информации, для обеспечения максимальной безопасности полета капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси.

Для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой.

В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Для перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Баку уже направлен другой самолет авиакомпании.

"Azerbaijan Airlines выражает признательность пассажирам за спокойствие и понимание, а также благодарит службы аэропорта Пулково за профессиональные и скоординированные действия", - указали в AZAL.