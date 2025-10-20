Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 06:14
    Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

    Самолет ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), следовавший в Баку, вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

    Согласно информации, для обеспечения максимальной безопасности полета капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург – Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси.

    Для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой.

    В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности.

    Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

    Для перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Баку уже направлен другой самолет авиакомпании.

    "Azerbaijan Airlines выражает признательность пассажирам за спокойствие и понимание, а также благодарит службы аэропорта Пулково за профессиональные и скоординированные действия", - указали в AZAL.

    AZAL Санкт-Петербург Баку
    Bakıya uçan AZAL təyyarəsi Sankt-Peterburq aeroportuna geri dönüb

    Последние новости

    06:14

    Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

    Инфраструктура
    06:09

    Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%

    Другие страны
    05:37

    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    Другие страны
    05:21

    Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

    Другие страны
    04:52

    СМИ: ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026

    Футбол
    04:17

    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Другие страны
    03:44

    Эрсин Татар поздравил своего оппонента с победой на президентских выборах в ТРСК

    Другие страны
    03:08

    SCMP: В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

    Другие страны
    02:39

    CNN: Цены на кофе в США выросли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

    Другие страны
    Лента новостей