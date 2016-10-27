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    Во Франции запрещены бои по правилам ММА

    Соответствующее решение приняло министерство спорта Франции

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство спорта Франции запретило в стране бои по правилам ММА.  Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом заявили  в пресс-службе министерства.

    Как отмечается в сообщении, бои будут проводиться в ринге или на ковре с тремя или четырьмя канатами. 

    Следующие методы боя являются теперь незаконными и будут наказываться дисквалификацией: удары коленями по лежачему противнику, любые удары локтями, удары головой, удары в пах, по позвоночнику, затылку и горлу, тычки пальцев в глаза, рот и нос, умышленные броски соперника на голову или шею, выбрасывание противника с ринга.

    В свою очередь президент Союза ММА Франции Бертран Амоссу заявил, что  организация намерена оспорить решение министерства спорта в суде.

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