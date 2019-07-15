Уимблдон 2019: Джокович выиграл финал у Федерера

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году.

Как передаёт Report, в финальном матче Джокович нанёс поражение второй ракетке соревнований швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут - это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.

Ранее Джокович побеждал на Уимблдоне 4 раза - в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он обыгрывал как раз Федерера.