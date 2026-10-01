Сегодня завершается "Мингячевирская регата-2026"
Индивидуальные
- 01 октября, 2026
- 09:31
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Сегодня завершается международный турнир "Мингячевирская регата-2026",организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.
Как сообщает региональный корреспондент Report, финальный этап турнира пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире.
Азербайджанские спортсмены в первые два дня соревнований в Физули и Мингячевире завоевали в общей сложности 11 медалей.
В турнире участвуют более 100 юных гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
"Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinə bu gün yekun vurulacaq
Mingachevir Regatta 2026 to conclude today
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