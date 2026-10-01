Сегодня завершается "Мингячевирская регата-2026"

Сегодня завершается международный турнир "Мингячевирская регата-2026",организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает региональный корреспондент Report, финальный этап турнира пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире.

Азербайджанские спортсмены в первые два дня соревнований в Физули и Мингячевире завоевали в общей сложности 11 медалей.

В турнире участвуют более 100 юных гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.