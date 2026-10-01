Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Сегодня завершается "Мингячевирская регата-2026"

    Индивидуальные
    • 01 октября, 2026
    • 09:31
    Сегодня завершается Мингячевирская регата-2026

    Сегодня завершается международный турнир "Мингячевирская регата-2026",организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

    Как сообщает региональный корреспондент Report, финальный этап турнира пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире.

    Азербайджанские спортсмены в первые два дня соревнований в Физули и Мингячевире завоевали в общей сложности 11 медалей.

    В турнире участвуют более 100 юных гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Мингячевирская регата Регата по гребле и каноэ
    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinə bu gün yekun vurulacaq
    Mingachevir Regatta 2026 to conclude today
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