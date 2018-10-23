Принимавшая участие в чемпионате мира по дзюдо сборная Азербайджана вернулась в Баку

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Принимавшая участие в чемпионате мира по дзюдо среди молодежи в столице Багамских островов Нассау сборная Азербайджана вернулась в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной встречали представители спортивной общественности, журналисты, близкие спортсменов и другие лица.

Отметим, что на чемпионате Азербайджан был представлен 6 мужчинами и 3 женщинами. Сборная Азербайджана завоевала 2 медали. Выступающий в весовой категории 55 кг Ровшан Алиев в финале встретился с Балабеем Агаевым. Одержавший победу Р.Алиев стал чемпионом мира. Б.Агаев завоевал серебряную медаль. В борьбе среди женщин в весовой категории 44 кг Шафаг Гамидова заняла 5 место. С этим результатом сборная Азербайджана в общекомандном зачете заняла 4 место, в мужском первенстве 3 место после Италии и Японии.