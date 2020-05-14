Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме - ОБНОВЛЕНО

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве.
Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.
"Отец Хабиба находится в коме", - сказал Рабаданов, отметив, что отец спортсмена сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.
Напомним, что 25 апреля стало известно о госпитализации А.Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.
***21:44
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в Москве в тяжелом состоянии.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщил боец Ислам Махачев.
Напомним, что 25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на COVID-19 и находится в одной из больниц Москвы.