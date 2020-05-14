Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме - ОБНОВЛЕНО

Абдулманап Нурмагомедов https://report.az/storage/news/be8bfff9297e8564870b4748441c719e/10ae87e1-9184-415c-8e22-8b72daf7a46d_292.jpg

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве.

Об этом ТАСС сообщил комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

"Отец Хабиба находится в коме", - сказал Рабаданов, отметив, что отец спортсмена сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.

Напомним, что 25 апреля стало известно о госпитализации А.Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на коронавирус и находится в одной из больниц Москвы.

***21:44

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в Москве в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил боец Ислам Махачев.

Напомним, что 25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее стало известно, что он сдал тест на COVID-19 и находится в одной из больниц Москвы.