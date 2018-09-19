Известный дзюдоист: В Баку будет очень интересный чемпионат мира

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим в Баку чемпионатом мира по дзюдо была организована пресс-конференция.

Как сообщает Report, на мероприятии в "Hilton Hotel" присутствовали французский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Тедди Ринер, австрийская дзюдоистка, чемпион Европы Сабрина Фильцмосер, а также азербайджанский чемпион Европы Рустам Оруджев.

По словам Р.Оруджева, сборная Азербайджана сейчас в очень хорошей форме и проведение соревнований в Баку является стимулом для местных спортсменов.

Т.Ринер заявил, что хотя и не участвует в соревнованиях, будет следить за выступлением соперников: "Я решил не участвовать в двух чемпионатах мира. Но буду следить за встречами всех соперников. Соревнования будут очень интересными. Кроме того, я получил место в комиссии Международной федерации дзюдо. С этой точки зрения у меня будут некоторые работы".

С.Фильцмосер назвала чемпионат мира особенным состязанием: "Мне приятно быть в Баку, где я соревновалась несколько раз. Чемпионат мира для каждого спортсмена является особенным событием. Желаю всем участникам удачи".

Отметим, что чемпионатом мира пройдет 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.