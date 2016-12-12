Бой Владимира Кличко с Джошуа состоится в конце апреля в Лондоне

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Украинский боксер Владимир Кличко назвал дату поединка против непобедимого британца Энтони Джошуа.

Как передает Report, бой состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Этой ночью Кличко присутствовал на арене в Манчестере, где 27-летний Джошуа защищал титул чемпиона мира по версии IBF. Он в третьем раунде победил американца Эрика Молина техническим нокаутом. За свою боксерскую карьеру Джошуа провел 18 поединков и во всех победил нокаутом. О том, что встреча с Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, Владимир Кличко написал на своей странице в Facebook.