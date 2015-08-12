Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В бразильском городе Сальвадор до Баия стартовал чемпионат мира по борьбе среди молодежи. Как сообщает Report, азербайджанская сборная выступает на чемпионате по всем трем видам борьбы.

В первый день чемпионата пройдут состязания по греко-римской борьбе. Азербайджан под руководством старшего тренера Шабана Доната и тренера Зохраба Аббасова представят Нофель Бабаев (50 кг), Мурад Мамедов (55 кг), Керим Джафаров (60 кг), Рухин Микаилов (66 кг), Шамистан Гулузаде (74 кг), Ислам Аббасов (84 кг), Сослан Фанзиев (96 кг) и Джавид Фейзиев (120 кг).

В первый день чемпионата состязались борцы в весовых категориях 50, 60, 74 и 96 кг. Наши борцы завершили первый день одной серебряной медалью.

В своей первой встрече Нофель Бабаев в весовой категории 50 кг одержал победу над киргизским соперником, однако проиграл грузинскому спортсмену. Благодаря выходу грузина в финал, он участвовал в утешительном бою. Победа над венгерским борцом дала шанс Бабаеву побороться за бронзу, однако он проиграл представителю Узбекистана и завершил чемпионат на 5-м месте.

Керим Джафаров в весовой категории беспрепятственно дошел до финала, одержав уверенную победу над спортсменами из ЮАР, Армении, Грузии и Японии. Однако в финале он проиграл российскому борцу, и тем самым завоевал серебряную медаль.

Сослан Фанзиев в весовой категории 96 кг в первой встрече одолел американского борца, а во второй - проиграл представителю Ирана. Выход соперника в финал дал ему шанс побороться за бронзу. Он, обыграв эстонского борца, вышел на решающую встречу за бронзу, но проиграв россиянину, завершил чемпионат, заняв 5-ое место.