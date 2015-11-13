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    ​Азербайджанские дзюдоисты в первый день Кубка Океании завоевали 3 медали

    В финале Аиша Гурбанлы проиграла и стала серебряным призером турнира

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В первый день Кубка Океании, который проходит в австралийском городе Вуллонгонг, азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали.

    Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в соревнованиях среди женщин Аиша Гурбанлы, проиграв в финале, стала серебряным призером турнира.

    Азербайджанская дзюдоистка в весовой категории 48 кг вышла в финал, обыграв соперниц из Гонконга, США и Индонезии. В решающей встрече она проиграла представительнице США Кетлин Бойс и заняла второе место. 

     Орудж Ализаде в весовой категории 60 кг и Фаган Гулузаде в весовой категории 73 кг завоевали бронзу. 

    Еще одна дзюдостка Ханым Гусейнова в поединке за бронзу проиграла спортсменке из Люксембурга Тейлор Кинг и заняла 5-е место. 

    Борьба Исмаила Пириева и Тарлана Керимова была безуспешной. 

    Отметим, что во второй день турнира в борьбу вступят еще 5 азербайджанских дзюдоистов. 

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