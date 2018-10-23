Азербайджанская тхэквондистка не смогла участвовать на Гран-при в Англии из-за утери загранпаспорта

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская тхэквондистка Патимат Абакарова не смогла участвовать на прошедшем в Манчестере (Англия) Гран-при из-за утери загранпаспорта.

Об этом Report сообщил помощник тренера Эльнур Аманов.

По его словам, неприятный инцидент произошел в стамбульском аэропорту имени Ататюрка: "После приезда в стамбульский аэропорт и прохождения регистрации, до рейса в Манчестер у нас оставалось несколько часов. Патимат Абакарова вместе с Фаридой Азизовой вышли попить чай, а затем сходили в мечеть. Паспорт был утерян за этот промежуток времени. По этой причине Абакаровой пришлось вернуться в Баку и она не смогла участвовать в соревнованиях в Манчестере".

Аманов заявил, что несмотря на поиски паспорта на указанной территории и обращение в полицию, паспорт не нашли: "В стамбульском аэропорту нам сказали, что в случае обнаружения паспорта, его пришлют в Азербайджан. Однако, его до сих пор не нашли. Возвращаясь из Манчестера, я вновь расспросил полицию в Стамбуле. Однако, документ еще не нашли".

Тренер надеется, что нашедшее паспорт лицо представит документ в полицию или же справочное бюро.