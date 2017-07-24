Windows прекратит поддержку Paint

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Компания Microsoft решила отказаться от поддержки легендарного графического редактора Paint и больше не будет включать эту программу в операционную систему Windows, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что Paint, выпущенный в 1985 году, признали устаревшим. В то же время редактор останется в новом обновлении, однако его разработка остановится. О том, будет ли он в последующих версиях системы, не сообщается.

В апреле 2017 года в Windows 10 появился редактор Paint 3D, однако аналитики отмечали, что он слишком сложен - например, для использования детьми, - и не так функционален, как его предшественник.