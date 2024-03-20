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В Шанхае открылась первая в мире дорога для беспилотных авто со связью 5G-A

В Шанхае открылась первая в мире дорога для беспилотных авто со связью 5G-A Первая в мире дорога для беспилотных автомобилей, которая покрывается интернетом стандарта 5G-A, начала работу в экспериментальном режиме в Шанхае.
ИКТ
20 марта 2024 г. 17:57
В Шанхае открылась первая в мире дорога для беспилотных авто со связью 5G-A

Первая в мире дорога для беспилотных автомобилей, которая покрывается интернетом стандарта 5G-A, начала работу в экспериментальном режиме в Шанхае.

Как передает Report, об этом сообщает информационный ресурс "Ицай глобал".

По его данным, речь идет об участке протяженностью 205 км в новом районе Пудун. Движение автомобилей с технологией беспилотного вождения было запущено 19 марта.

Установленное оборудование вместе со стандартом связи 5G-A позволяет определять условия дорожного движения в любую погоду, в отличие от систем, оснащенных связью 5G, указывается в публикации.

К настоящему времени для испытания беспилотных автомобилей в Шанхае в тестовом режиме оборудованы дороги общей протяженностью свыше 2 тыс. км.

Лицензии на коммерческую эксплуатацию выданы 32 компаниям, которые тестируют на дорогах города 794 беспилотных автомобиля. Открывать такие трассы в Шанхае местные власти начали в 2018 году.

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