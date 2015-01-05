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    В Азербайджане количество абонентов, использующих услугу переноса мобильного номера, превысило 12 тысяч

    Данная система регистрации делает невозможным использование в сети утерянных мобильных устройств

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество абонентов, использующих услугу переноса мобильного номера, превысило 12 тысяч. Как сообщили Report в Информационно-вычислительном центре министерства связи и высоких технологий Азербайджана, с 1 февраля 2014 года услугой воспользовались более 12 тысяч абонентов.

    Отметим, что целью регистрации мобильных устройств является создание условий для комфортного использования мобильных устройств, предотвращениe ввоза в страну мобильных устройств неизвестного происхождения, низкого качества, не отвечающих техническим стандартам, распространяющих вредное для человеческого организма электромагнитное излучение устройств, а также обеспечение повышения конкурентоспособности фирм-производителей.

    В то же время данная система регистрации делает невозможным использование в сети утерянных мобильных устройств.

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