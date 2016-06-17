​В Азербайджан доставлены еще два двухэтажных электропоезда

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На Бакинскую пассажирскую станцию доставлены еще два двухэтажных электропоезда марки KİSS, произведенные на заводе Stadler Minsk (Беларусь) швейцарской компании Stadler Rail Group. Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", тем самым количество поездов этого типа в стране достигло пяти.

Напомним, что первый электропоезд марки KİSS доставлен в Баку 30 мая, второй – 31 мая, третий – 20 августа 2015 года. Каждый электропоезд состоит из 4-х вагонов, общая пассажировместимость составляет 919 человек, количество сидячих мест - 396, из которых 84 относятся к бизнес-классу.

Напомним, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компания Stadler Rail Group уже длительное время ведут переговоры по модернизации железнодорожной транспортной системы. В рамках прошедшей 13 мая в Баку Международной выставки транспорта, транзита и логистики TransCaspian-2015 было подписано соглашение о закупке у компании Stadler Rail Group пяти двухэтажных электропоездов марки KİSS.