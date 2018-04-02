Услуга 4G от Azercell теперь более доступна для абонентов

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий мобильный оператор на коммуникационном рынке Азербайджана ООО "Azercell Telekom" продолжает оказывать качественные услуги своим абонентам.

Компания "Azercell Telekom", обладающая крупнейшей 4G-сетью в стране, успешно завершив проект модернизации, передала в пользование абонентов сервер данных HSS (Home Subscriber Server). Отныне абоненты Azercell, имеющие мобильные устройства и Sim-карту, поддерживающую 4G, уже могут воспользоваться 4G-услугой, не обращаясь при этом в офисы Azercell Ekspres. Для этого абоненту достаточно выбрать в устройстве 4G-сеть. Для сведения отметим, что проект HSS предусматривает размещение в единой базе всех данных об услугах, которыми пользуется абонент, что позволяет абоненту беспрепятственно подключиться к другим сервисам и сетям, а также пользоваться возможностями данных подключений.

Отметим, что компания Azercell, впервые в стране представившая 4G-услугу для своих абонентов и нацеленная на обеспечение всех регионов Азербайджана высокоскоростным мобильным интернетом, произвела установку в 2017 году станций 4G в Гяндже, Барде, Шамкире и Лянкаране, наряду с Баку и Абшеронским полуостровом. Таким образом, Azercell стал первым оператором мобильной связи, впервые запустившим в регионах услугу LTE. Число пользователей 4G-интернета Azercell, располагающего крупнейшей LTE-сетью в стране, выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, а объем использованного мобильного интернета увеличился на 50%.

Напомним, что невероятно высокая скорость, обеспечиваемая сетью 4G, позволяет более удобно воспользоваться мобильным ТВ, видеоконференцией, онлайн-играми и различными программами, составляющими основу современного Интернет-пространства.