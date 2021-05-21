Twitter упростил процесс верификации пользователей

Пользователи социальной сети Twitter теперь смогут отправлять запрос на верификацию аккаунта напрямую через специальный инструмент в настройках

Пользователи социальной сети Twitter теперь смогут отправлять запрос на верификацию аккаунта напрямую через специальный инструмент в настройках.

Как передает Report со ссылкой на сайт компании, все пользователи соцсети в течение следующих нескольких недель начнут видеть новый инструмент для верификации прямо в разделе настроек учетной записи.

"Мы постепенно внедряем его для всех, чтобы гарантировать своевременную обработку заявок" - отмечает компания.

Для получения значка верификации нужно, чтобы учетная запись соответствовала таким трем критериям, как известность, подлинность и активность. Это значит, что она должна иметь отношение к важным людям или сообществам, сведения, указанные в заявке, должны быть достоверными, а страница - активной в течение последнего полугода и должна содержать подтвержденный номер телефона или адрес электронной почты. Кроме того, не допускается наличие данных о нарушениях правил сообщества аккаунтом в прошлом.