Самир Мамедов: В Азербайджане в сфере кибербезопасности будут предприняты серьезные шаги

В последние годы кибератаки на Азербайджан участились.
Как сообщает Report, данное мнение высказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на панельном заседании в рамках Xl Глобального Бакинского Форума.
По его словам, их число продолжает расти во всем мире: "Поэтому есть потребность в экспертах и осуществлении мер на основе новых стратегий в сфере кибербезопасности".
Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги в данном направлении.
Отметим, что стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана на 2023-2027 годы была утверждена распоряжением президента от 28 августа 2023 года.