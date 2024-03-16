Самир Мамедов: В Азербайджане в сфере кибербезопасности будут предприняты серьезные шаги

В последние годы кибератаки на Азербайджан участились.

В последние годы кибератаки на Азербайджан участились.

Как сообщает Report, данное мнение высказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов на панельном заседании в рамках Xl Глобального Бакинского Форума.

По его словам, их число продолжает расти во всем мире: "Поэтому есть потребность в экспертах и осуществлении мер на основе ​​новых стратегий в сфере кибербезопасности".

Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги в данном направлении.

Отметим, что стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана на 2023-2027 годы была утверждена распоряжением президента от 28 августа 2023 года.