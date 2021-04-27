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Пользователей Android предупредили о опасной функции

Пользователей Android предупредили о опасной функции Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников
ИКТ
27 апреля 2021 г. 23:07
Пользователей Android предупредили о опасной функции

Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников.

Как передает Report, об этом предупреждают эксперты Hi-Tech Mail.ru.

Чтобы обезопасить себя, необходимо запретить системам сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам. Для этого нужно открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платежных данных.

Кроме того, следует запретить сайтам проверять, есть ли на устройстве сохраненные платежные данные. Для этого откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность" и сделайте неактивным пункт "Доступ к способам оплаты".

Эксперты также порекомендовали пользователям устройств на Android открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags. После найти и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Тогда сторонние сайты больше не смогут предлагать автоматически заполнить платежные данные, и эта настройка синхронизируется на всех гаджетах.

В том же меню специалисты советуют активировать опцию Safety Check on Android. Она отвечает за безопасный просмотр веб-страниц, а также сообщает о раскрытых паролях и других данных в случае их утечки.

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