NASA: Сегодня корабль Orion совершит новый облет Луны

Сегодня космический корабль Orion совершит новый облет Луны.
По информации агентства, тестовый беспилотный корабль максимально приблизится к Луне на 129 км.
1 декабря Orion сошел с дальней ретроградной орбиты спутника Земли, где находился шесть дней. На этой позиции расстояние до Луны составляло около 85 тыс. км. Таким образом удалось протестировать системы корабля и его возможности на большом расстоянии от Земли.
Сообщается, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане возле берегов Калифорнии.