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NASA: Сегодня корабль Orion совершит новый облет Луны

NASA: Сегодня корабль Orion совершит новый облет Луны Сегодня космический корабль Orion совершит новый облет Луны.
ИКТ
5 декабря 2022 г. 07:14
NASA: Сегодня корабль Orion совершит новый облет Луны

Сегодня космический корабль Orion совершит новый облет Луны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили на сайте NASA.

По информации агентства, тестовый беспилотный корабль максимально приблизится к Луне на 129 км.

1 декабря Orion сошел с дальней ретроградной орбиты спутника Земли, где находился шесть дней. На этой позиции расстояние до Луны составляло около 85 тыс. км. Таким образом удалось протестировать системы корабля и его возможности на большом расстоянии от Земли.

Сообщается, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане возле берегов Калифорнии.

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