Nar продемонстрирует свои новейшие продукты на выставке BakuTel

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Nar примет участие в 23-й международной выставке "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2017). Как сообщает Report со ссылкой на Azerfon, как и в предыдущие годы, в ходе выставки оператором будут продемонстрированы самые последние продукты и достижения.

В течение четырех дней посетители и участники выставки смогут ознакомиться c такими новинками от Nar, как услуга HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающая значительное улучшение качества звука и более чистую передачу голоса во время звонков, продукт Qutu, объединяющий в себе услуги фиксированного высокоскоростного оптоволоконного интернета, IP-телевидения и услуги мобильной связи, новые пакеты Full, включающие в себя минуты разговора по всей стране и значительное количество интернет-трафика, а также мобильное приложение Nar TaxFree, облегчающее процесс возврата НДС на покупки, сделанные за рубежом, и другие продукты и достижения оператора.

Участники и посетители выставки также смогут принять участие в тестировании инновационной технологии LTE-A (LTE-Advanced), и получить опыт использования высокоскоростного интернет-соединения.

Вдобавок к технологическим инновациям, в дни выставки на стенде Nar можно будет принять участие в интересных и веселых конкурсах. К примеру, в рамках конкурса, организуемого совместно с сетью магазинов İrşad Electronics, гости стенда Nar получат шанс выиграть дорогой смартфон. Нужно отметить, что этот конкурс будет проводиться во все дни выставки, и каждый день будет ознаменован новым счастливым обладателем смартфона.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 млн абонентам.