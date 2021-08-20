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На рейсы в Россию будут допускаться пассажиры, загрузившие особое мобильное приложение

На рейсы в Россию будут допускаться пассажиры, загрузившие особое мобильное приложение
ИКТ
20 августа 2021 г. 13:07
На рейсы в Россию будут допускаться пассажиры, загрузившие особое мобильное приложение

В связи с изменениями правил въезда в Россию для граждан Азербайджана, просим принять во внимание, что с 1 сентября на рейсы будут допускаться только пассажиры, которые загрузили себе мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"Также необходимо будет пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию только в заранее утвержденных клиниках или лабораториях. Информация о тестировании будет храниться в виде QR-кода в мобильном приложении, который нужно показать на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытию в Россию.

Полный перечень клиник, после его утверждения, будет опубликован на сайте авиакомпании, а также в наших социальных сетях в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya istiqamətində reyslərə yalnız mobil tətbiqi yükləyənlər buraxılacaq

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