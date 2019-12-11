Казахстан и США создают совместный фонд для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана

Между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и американской инвестиционной группой Bright Sphere Investment Group (BSIG) подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 году совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, документ был подписан по итогам переговоров во время рабочего визита премьер-министр Казахстана Аскара Мамина в США.

А.Мамин также провел переговоры с главой венчурного фонда «500 Startups» Кристин Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении казахстанского национального института развития — АО «QazTechVentures» — к V Глобальному фонду «500 Startups». Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.

По итогам встречи между Центром четвертой промышленной революции и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане Аффилированного Центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.

Вопросы развития инновационной экосистемы, венчурного капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в ходе беседы Аскара Мамина с руководством компании Plug and Play, офис которой планируется открыть на площадке Astana Hub.

Во время встречи с президентом транснациональной корпорации Cisco Гаем Дидрихом рассмотрена реализация обновленной стратегии сотрудничества в области информационных технологий и достижения целей, закрепленных в государственной программе «Цифровой Казахстан».

В ходе встречи с главным исполнительным директором One Web Адрианом Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в т. ч. удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи. По итогам переговоров управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и глава One Web Адриан Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.

В беседе с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron по разведке и добыче Джеем Джонсоном обсуждены вопросы развития Проекта будущего расширения, дальнейшего увеличения казахстанского содержания по товарам и услугам на проекте «Тенгизшевройл», а также выработки совместных мер по улучшению социального обеспечения и условий труда казахстанских работников.

В переговорах с президентом компании Valv Technologies Кевином Хантом рассмотрена возможность открытия в Казахстане завода по производству клапанов и задвижек для нефтегазового сектора. Производимую продукцию планируется использовать в рамках реализации Проекта будущего расширения «Тенгизшевройл», а также экспортировать на рынки соседних стран.

Глава правительства посетил офис и завод компании Tesla, где в рамках встречи с руководством компании были рассмотрены вопросы расширения в Казахстане сети заправочных станций и открытия сервис-центров для электромобилей.