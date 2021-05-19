О нас
Report Georgia
Аудио новости

Google анонсировала новый Android 12

Google анонсировала новый Android 12 На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.
ИКТ
19 мая 2021 г. 05:24
Google анонсировала новый Android 12

На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, новая ОС ориентирована Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под их.

Разработчики компании представили новый дизайн интерфейса с автоматическим созданием новой цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.

Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Теперь пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Поначалу она будет работать только с автомобилями BMW. Функция станет доступна осенью на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее.

Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Ученики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоУченики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 мая 2021 г. 10:16
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
16 мая 2021 г. 14:57
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
16 мая 2021 г. 09:36
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
16 мая 2021 г. 08:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi