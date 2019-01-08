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    Daimler вложит 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Немецкая Daimler планирует инвестировать 500 млн евро в создание самоуправляемых грузовиков до 2025.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

    Частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году, сообщает Deutsche Welle. Для разработки новых автомобилей компания намерена создать около 200 рабочих мест в США и Германии.

    Первые частично автоматизированные грузовики первоначально планируется выпустить на дороги США. Система управления в них позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. 

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