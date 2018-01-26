Bakcell запустил кампанию для корпоративных абонентов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell запустила кампанию для корпоративных абонентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Bakcell предлагает текущим корпоративным клиентам возможность приобрести последние модели смартфонов в рассрочку. В рамках кампании они смогут приобрести самые новые модели смартфонов Apple (iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plusи iPhoneX) и Samsung (GalaxyS8, GalaxyS8 Plusи GalaxyNote 8) на очень выгодных условиях от 79 манатов в месяц.

Смартфоны предлагаются в рассрочку, без предоплаты, на 12, 18 или 24 месяца, в зависимости от выбора абонента. Цены меняются в соответствии со сроком рассрочки. Кроме всего, обладатели новых смартфонов получат специальный ежемесячный пакет от Bakcell, состоящий из 3 000 минут для звонков внутри сети, 1 000 минут для звонков на сети других операторов, 5 Гб интернет-трафика и целых 10 минут для международных звонков. Более того, абонентам будет предоставлена возможность бесплатного использования WhatsApp.

Компания Bakcell уже более 20 лет успешно работает на азербайджанском рынке и на данный момент обслуживает более 1800 корпоративных клиентов.