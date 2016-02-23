​Bakcell меняет тарифы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Первый мобильный оператор Азербайджана - компания Bakcell обновляет тарифы.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, с 4 марта стоимость SMS для абонентов Doğma Cin составит 0,04 маната, для других абонентов Cin - 0,05 маната. Отметим, что на данный момент, согласно тарифному плану Doğma Cin, стоимость SMS в пределах страны равна 0,03 маната, международных SMS - 0,06 маната.

Помимо этого, с указанной даты используемые в пределах страны и внутри сети манатные бонусы не будут применяться к беспакетному пользованию интернетом.

С 1 марта максимальная длительность звонка составит 120 минут. Период тарификации на тарифе Sevimli Cin для номеров Sevimli составит 60 секунд.