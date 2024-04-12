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"Азеркосмос" примет участие в COP29 со своей программой

"Азеркосмос" примет участие в COP29 со своей программой 13:00
ИКТ
12 апреля 2024 г. 13:14
Азеркосмос примет участие в COP29 со своей программой

Опыт участия в Международном астрономическом конгрессе, проведенном в Азербайджане в прошлом году, и в других международных мероприятиях, в том числе связанных с изменением климата, дадут возможность "Азеркосмос" участвовать в 29-й сессии Конференции сторон по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с собственной программой.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя правления Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов.

По его словам, уже есть планы относительно этого: "В связи с климатическими изменениями мы можем отметить, в частности, роль служб дистанционного наблюдения Земли, географических информационных систем. Благодаря этим услугам мы можем видеть изменения в мире с точки зрения глобальной перспективы. Это также демонстрирует, что космос играет важную роль в вопросах изменения климата".

Он подчеркнул, что "Азеркосмос" планирует активно участвовать в COP29.

С полной версией интервью с Дунаем Бадирхановым можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” COP29-a öz proqramı ilə qatılacaq

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