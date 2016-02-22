​Azercell сохраняет лидерские позиции в социальной сети Twitter

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Azercell Teleсom – лидер рынка мобильной связи Азербайджана - вновь заняла ведущую позицию среди местных брендов в социальной сети Twitter.

Как сообщает Report, компания добилась рекордного показателя, ответив на 100% обращений своих пользователей, адресованных ей в январе текущего года посредством официального аккаунта компании в Twitter. Больше всего вопросов (656) среди мобильных операторов было адресовано Azercell, и, конечно, на все были оперативно предоставлены ответы. Azercell также лидирует по данному показателю за октябрь-ноябрь-декабрь 2015 года. Именно за этот успешный результат, в IV квартале прошлого года, компания была удостоена сертификата Socially devoted ("Социально приверженный") от международной исследовательской организации Socialbakers.

Для информации отметим, что в 2012 году Azercell стала первой среди местных компаний, получившей подтвержденный статус (verified) для своей страницы в Twitter. На данный момент страница компании Azercell в Twitter уже объединяет более 90 тыс. подписчиков, и по данному показателю Azercell также лидирует среди мобильных операторов страны.

Напомним, что Azercell добилась рекордного показателя среди местных компаний по результатам ответов на 100 процентов обращений своих пользователей, адресованных компании, при помощи официальной страницы в Facebook. Еще в 2012 году Компания стала первым мобильным оператором в Азербайджане, удостоенным сертификата Socially devoted за максимально оперативное реагирование на запросы абонентов при помощи официальной Facebook-страницы. Для того, чтобы получить данный сертификат проводятся измерения рейтинга реагирования на растущие из года в год запросы пользователей страницы. Наряду с большим количеством подписчиков, Azercell была также неоднократно признана лидером по уровню активности и использования страницы пользователями.

Azercell является первым оператором мобильной связи, создавшим свои официальные страницы в ведущих социальных сетях. Это, в свою очередь, преследовало цель обеспечить более тесный контакт с абонентами и оперативно информировать их о различных новшествах. Именно благодаря такому подходу абоненты Azercell имеют возможность получить высококачественное обслуживание 24/7, используя ресурсы шести различных социальных сетей: Facebook, Twitter, Disput.Az, Google+, YouTube и Instagram. Вопросы абонентов, заданные посредством любой из этих сетей, находят свои ответы, зачастую за считанные секунды.