Azercell открыл новый эксклюзивный магазин в Мардакяне

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Лидирующий мобильный оператор Азербайджана - компания Azercell сдала в эксплуатацию соответствующий новой концепции магазин в поселке Мардакян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Магазин, расположенный по адресу ул.С.Есенина, 92, оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с новой концепцией Nordic. Магазин отличается наличием свободного пространства в офисе, удобством сервиса и возможностями выбора.

"Здесь абоненты могут изучить и сравнить, а также протестировать любую желаемую продукцию. А высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора, подключения и в других вопросах. В данном магазине также осуществляются все абонентские операции, предоставляемые в прочих абонентских службах, за исключением операций по распечатке фактуры и по переводу номера с одного имени на другое. Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время купить мобильные телефоны в кредит или налично. Отметим, что данный магазин, который будет действовать в Мардакяне, будет предоставлен в пользование абонентов во все дни недели без перерыва с 10:00 часов утра до 19:00 часов вечера", - говорится в сообщении.

В день открытия нового офиса компания Azercell предоставила своим клиентам скидочную кампанию в качестве подарка. Так, в течение 3 дней со дня открытия клиенты, совершающие покупку в магазине Мардакян Azercell Eksklüziv, смогут получить подарок на сумму в размере до 50% от затраченной суммы.

В течении года компания Azercell Telekom расширит магазины Eksklüziv с новой концепцией по всей стране с целью оказания абонентам более комфортного обслуживания.