О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан продвинулся на одну ступень по скорости мобильного интернета

Азербайджан продвинулся на одну ступень по скорости мобильного интернета В декабре 2021 года Азербайджан занял 121-е место среди 178 стран мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.
ИКТ
19 января 2022 г. 11:06
Азербайджан продвинулся на одну ступень по скорости мобильного интернета

В декабре 2021 года Азербайджан занял 121-е место среди 178 стран мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 17,24 Мбит/с.

Отмечается, что Азербайджан поднялся на одну ступень по скорости мобильного интернета и расположился на 63-й строчке (29,06 Мбит/с).

На первом месте по скорости широкополосного интернета Сингапур (192,17 Мбит/с), на последнем - Афганистан (1,70 Мбит/с).

По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (138,38 Мбит/с), замыкает рейтинг Туркменистан - 138-е место (3,15 Мбит/с).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mobil internetin sürətinə görə bir pillə irəliləyib

Другие новости из категории

В Instagram появилась новая функция
В Instagram появилась новая функция
19 января 2022 г. 08:25
Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
19 января 2022 г. 06:57
Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Netflix
Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Netflix
18 января 2022 г. 04:27
Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19
Apple потребует от своих сотрудников пройти ревакцинацию от COVID-19
16 января 2022 г. 08:58
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
16 января 2022 г. 03:14
Создается Турецко-азербайджанский форум цифровой трансформации
Создается Турецко-азербайджанский форум цифровой трансформации
15 января 2022 г. 09:34
Министерство: Подорожавшими почтовыми услугами пользуется ограниченное число граждан
Министерство: Подорожавшими почтовыми услугами пользуется ограниченное число граждан
14 января 2022 г. 15:36
В министерстве цифрового развития и транспорта новое назначение
В министерстве цифрового развития и транспорта новое назначение
12 января 2022 г. 17:46
Azerkosmos адаптирует стратегию до 2027 года под национальные приоритеты
Azerkosmos адаптирует стратегию до 2027 года под национальные приоритеты
12 января 2022 г. 12:41
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
11 января 2022 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi