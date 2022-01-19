Азербайджан продвинулся на одну ступень по скорости мобильного интернета

В декабре 2021 года Азербайджан занял 121-е место среди 178 стран мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

В декабре 2021 года Азербайджан занял 121-е место среди 178 стран мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 17,24 Мбит/с.

Отмечается, что Азербайджан поднялся на одну ступень по скорости мобильного интернета и расположился на 63-й строчке (29,06 Мбит/с).

На первом месте по скорости широкополосного интернета Сингапур (192,17 Мбит/с), на последнем - Афганистан (1,70 Мбит/с).

По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (138,38 Мбит/с), замыкает рейтинг Туркменистан - 138-е место (3,15 Мбит/с).