Азербайджан направил обращение в компанию Facebook

На фоне событий социальные медиаплатформы стали полем битвы для информационной войны, которая доводит до мира правду и разоблачает фейковые новости, распространяемые армянской стороной

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана направило руководству компании Facebook письмо, в котором выражена обеспокоенность в связи с информационной войной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В обращении отмечается, что в последнее время в социальных сетях Facebook и Instagram наблюдаются тревожные тенденции.

В письме говорится, что 27 сентября Вооруженные силы Азербайджанской Республики с целью предотвращения агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения предприняли необходимые контрнаступательные меры. "Мы освобождаем наши международно признанные территории, которые были оккупированы Арменией в начале 1990-х годов и подверглись этнической чистке. Около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев около 30 лет ждали возвращения в свои дома", - подчеркнуто в письме.

Также отмечается, что на фоне событий социальные медиаплатформы стали полем битвы для информационной войны, которая доводит до мира правду и разоблачает фейковые новости, распространяемые армянской стороной.

В обращении говорится, что для того, чтобы заставить замолчать азербайджанских пользователей, их профили были массово заблокированы.

В письме выражена особая обеспокоенность в связи с необоснованной блокировкой профилей пользователей и страниц из Азербайджана под влиянием некоторых проармянских сотрудников компании. Еще одним поводом для беспокойства является отсутствие возможности верификации профилей отдельных лиц, представляющих этнически очищенное население оккупированных территорий Азербайджана. Их требования для прохождения верификации полностью отклоняются без объяснения причин.

"Учитывая эти обстоятельства, мы надеемся на принятие всех необходимых шагов для обеспечения того, чтобы возможности компании не использовались для блокирования пользователей, и что вы сохраните беспристрастность по отношению ко всем пользователям. Это обеспечит надежную виртуальную среду для свободного выражения и правды", - говорится в обращении.

В письме в Facebook Министерство транспорта, связи и высоких технологий потребовало от компании назначить соответствующего координатора для обсуждения указанных вопросов.