Крупнейший англо-американский производитель косметики продает свой двухмиллиардный бизнес

Англо-американский производитель косметики Avon подтвердил, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса бразильской компании Natura Cosmeticos.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", переговоры находятся на продвинутой стадии, однако это не означает, что стороны обязательно придут к соглашению.

Ранее Financial Times сообщила, ссылаясь на собственные источники, близкие к переговорному процессу, что речь идет о слиянии, по итогам которого Natura станет владельцем 76% акций объединенной компании, а оставшаяся часть будет принадлежать нынешним акционерам Avon. Сделка будет полностью оплачена акциями бразильской компании.

На прошлой неделе о финальной стадии переговоров сообщало агентство Reuters. Единственным нерешенным вопросом на тот момент оставалось финансирование сделки. Изначально предполагалось, что финансовую поддержку Natura будут оказывать UBS и Morgan Stanley, которые консультировали бразильского производителя. Однако затем на руках у Natura появились предложения от местных банков, таких как Banco Bradesco, Itau Unibanco и Banco Santander Brasil. К ним же должен был присоединиться Citigroup. И именно эти банки и были выбраны руководством Natura.

Avon, испытывающая проблемы в последние годы, была вынуждена сократить штат в январе на 2,7 тыс рабочих мест. А рыночная капитализация компании упала до $1,4 млрд. По данным FT, британская компания была оценена Natura более чем в $2 млрд. Сама Natura уже владеет ритейлером косметики The Body Shop, которого она выкупила у L`Oreal в 2017 году. Стороны не раскрывали деталей сделки, однако тогда британская сеть магазинов оценивалась примерно в €1 млрд.