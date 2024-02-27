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Звездный новичок Челси получил очередную травму

Звездный новичок Челси получил очередную травму Нападающий Челси Кристофер Нкунку выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы.
Футбол
27 февраля 2024 г. 18:10
Звездный новичок Челси получил очередную травму

Нападающий Челси Кристофер Нкунку выбыл на неопределенный срок из-за очередной травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, французский форвард сегодня проходит медицинское обследование, по результатам которого станет понятен точной характер повреждения и сроки его восстановления.

Завтрашний матч 1/8 финала Кубка Англии против Лидса Нкунку точно пропустит.

Помимо Нкунку, в лазарете Челси остаются Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа, Рис Джеймс, Лэсли Угочукву и Тьяго Сильва.

Нкунку из-за травмы пропустил старт этого сезона. Он успел сыграть лишь в 10 матчах, в которых забил 2 мяча.

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