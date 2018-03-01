 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Забивший гол в Баку футболист отказался от гражданства Украины

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук отказался от украинского паспорта и принял гражданство Польши.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Sportowe Fakty, он прокомментировал свое решение следующим образом:

    "Очень рад получить гражданство Польши, этого стоило ждать. Когда я перешел в "Ягеллонию" в 2014 году, то говорил с вице-президентом клуба. Сказал ему, что у меня есть польские корни, поскольку моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение гражданства".

    Романчук также подтвердил, что игра за польский клуб помогла ему избежать призыва в украинскую армию.

    "Когда меня призвали, я отправил копию контракта моим родителям. Они показали это чиновникам, объяснив, что у меня здесь работа, я постоянно живу в Польше. Поэтому я получил пятилетнюю отсрочку", - добавил полузащитник.

    В интервью польскому изданию спортсмен упомянул, что выучил слова польского гимна. Романчук также не исключил, что восстановит украинский паспорт через год. Официально Украина не признает двойного гражданства.

    Отметим, что "Ягеллония" в сезоне 2017/2018 во II квалификационном раунде Лиги Европы встретилась с "Габалой".

    Представитель Азербайджана сыграл вничью со счетом 1:1, однако одержал победу на выезде, забив 2 безответных гола и выйдя в очередной этап. На 15-ой минуте матча в Баку Романчук открыл счёт. "Ягеллония" также в зимнем перерыве во время сборов в турецкой Анталье победила "Кяпяз" со счетом 8:1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi