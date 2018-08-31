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    Вратарь "Арсенала": Азербайджанские болельщики очень эмоциональные

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Вратарь английского "Арсенала" Бернд Лено выразил отношение к жеребьевке группового этапа Лиги Европы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 26-летний немецкий голкипер вспомнил выездной матч с Азербайджаном в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года. 

    "Игровое поле было в хорошем состоянии, а болельщики эмоциональными. Я не был знаком со многими игроками, однако поездка была долгой и интересной. Португальский клуб "Спортинг" обладает хорошим стадионом. Однако, я не знаю многих игроков других команд. Но матчи будут интересными". 

    Отметим, что в группе Е Лиги Европы "Карабах" будет бороться с английским "Арсеналом", португальским клубом "Спортинг" и украинским "Ворскла".

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