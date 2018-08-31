Вратарь "Арсенала": Азербайджанские болельщики очень эмоциональные

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Вратарь английского "Арсенала" Бернд Лено выразил отношение к жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 26-летний немецкий голкипер вспомнил выездной матч с Азербайджаном в отборочном раунде чемпионата мира 2018 года.

"Игровое поле было в хорошем состоянии, а болельщики эмоциональными. Я не был знаком со многими игроками, однако поездка была долгой и интересной. Португальский клуб "Спортинг" обладает хорошим стадионом. Однако, я не знаю многих игроков других команд. Но матчи будут интересными".

Отметим, что в группе Е Лиги Европы "Карабах" будет бороться с английским "Арсеналом", португальским клубом "Спортинг" и украинским "Ворскла".