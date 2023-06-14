В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд последних 12 лет

В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд последних 12 лет.

В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован рекорд последних 12 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, рекорд был установлен в сезоне 2022/2023, когда игры обслуживали 17 арбитров.

В сезоне 2010/2011 матчи обслуживали 19 судей. В последующих сезонах этот показатель был ниже.

В завершившемся сезоне трое арбитров получили назначение на 16 матчей каждый. Лидерами сезона были Алияр Агаев, Фарид Гаджиев и Турал Гурбанов.

Эльчин Масиев и Рашад Ахмедов были назначены арбитрами на 15 матчей, а Раван Хамзазаде - 14 матчей. 12 арбитров отсудили 10 и более матчей.