Украинский клуб приостановил участие на чемпионате страны из-за ситуации на Донбассе

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В связи со сложившейся на Донбассе сложной ситуацией алчевский клуб "Сталь" приостановил участие в I Лиге Украины по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, в связи с этим клуб сделал письменное обращение.

В обращении отмечается, что из-за обострения ситуации в зоне проведения антитеррористических операций участие "Стали" в соревнованиях невозможно.

После обсуждений Совет лиги удовлетворил просьбу клуба. В случае нормализации обстановки на востоке Украины и успешного прохождения аттестации, в сезоне 2015-2016 года клуб примет участие в I Лиге. В ближайшее время данное решение будет согласовано с Исполнительным комитетом Федерации футбола Украины.