УЕФА предотвратил попытку провокации "Арсенала" в Баку

УЕФА предотвратил попытку провокации английского "Арсенала" в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, футболисты лондонского клуба планировали выйти на разминку перед финальным матчем Лиги Европы в майках с надписью "Мхитарян". Однако в УЕФА заявили, что подобные провокационные действия запрещены правилами.

Комплекты одежды, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него, должны быть одобрены УЕФА.

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в финальном матче встретятся английские команды "Арсенал" и "Челси".

Напомним, что футболист сборной Армении Мхитарян получил от Азербайджана все необходимые гарантии безопасности, однако отказался от поездки в Баку в составе "Арсенала".