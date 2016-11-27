"Тоттенхэм" проиграл "Челси", потерпев первое поражение в чемпионате Англии - ВИДЕО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Челси" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитыми мячами в составе хозяев отметились Педро (45-я минута) и Виктор Мозес (51). У гостей гол на счету Кристиана Эриксена (11).

Вратарь хозяев Тибо Куртуа на 552-й минуте прервал свою сухую серию в чемпионате.

"Челси" продлил свою победную серию до семи игр. Последнее поражение команда потерпела 24 сентября, уступив "Арсеналу" (0:3). "Тоттенхэм" выиграл лишь один из шести последних матчей в чемпионате Англии, а поражение от "Челси" для команды стало первым в сезоне.

"Тоттенхэм" не может победить "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в последних 30 матчах во всех турнирах.

"Челси" занимает первое место с 31 очком, "Тоттенхэм" - пятое (24 очка). В следующем туре английского первенства "Челси" сыграет на выезде с "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" примет валлийский клуб "Суонси".