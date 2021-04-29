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Суд приговорил экс-игрока сборной ФРГ к условному сроку

Суд приговорил экс-игрока сборной ФРГ к условному сроку Он обвиняется в распространении детской порнографии
Футбол
29 апреля 2021 г. 20:12
Суд приговорил экс-игрока сборной ФРГ к условному сроку
Кристоф Метцельдер

Экс-защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно за распространение данных, содержащих детскую порнографию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял в четверг участковый суд Дюссельдорфа.

Ранее 40-летний Метцельдер частично признал свою вину. По данным прокуратуры, бывший игрок хранил детскую порнографию и в августе 2019 года передал почти 30 фотоснимков, на которых запечатлены сцены сексуальной эксплуатации девочек в возрасте до 10 лет, трем женщинам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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