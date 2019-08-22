Суарес хочет перейти в клуб Дэвида Бекхэма

Американский "Интер Майами" намерен приобрести форварда испанской "Барселоны" Луиса Суареса.

Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo Deportivo, сам 32-летний нападающий заинтересован в том, чтобы завершить свою карьеру в клубе Дэвида Бекхэма.

Отмечается, что Суарес собирается переехать в США уже в январе или летом 2020 года.

В "Интер Майами" Суарес получит 4-летний контракт на выгодных финансовых условиях, а его соглашение с "Барселоной" рассчитано до 2021 года.

Напомним, что Суарес перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" летом 2014 года. Ранее он выступал на родине за "Насьональ Монтевидео", а также играл за голландские клубы "Гронинген" и "Аякс".