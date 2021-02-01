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Стартует четвертьфинал Кубка Азербайджана

Стартует четвертьфинал Кубка Азербайджана Сегодня пройдут первые матчи стадии ¼ финала Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
1 февраля 2021 г. 08:01
Стартует четвертьфинал Кубка Азербайджана

Сегодня пройдут первые матчи стадии ¼ финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут две встречи.

В первой игре дня "Сумгайыт" на стадионе Kapital Bank Arena примет "Сабаил". Команды впервые встречаются друг с другом в рамках Кубка страны.

В другом матче действующий чемпион страны "Карабах" проверит на прочность "Габалу".

В рамках турнира команды встречались 9 раз, одержав по две победы друг над другом. 5 матчей завершились вничью. По разнице мячей впереди агдамцы – 8:7.

Ответные встречи пройдут 6 февраля.

Отметим, что еще два матча четвертьфинала состоятся 2 февраля. Столичная "Кешля" примет гянджинский "Кяпяз", а "Нефтчи" сойдется в столичном дерби с "Зиря". Ответные встречи пройдут 7 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayır

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