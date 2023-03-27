Стали известны новые подробности возможной провокации армян на матче Швеция-Азербайджан

Стали известны новые подробности провокации, которую планируют совершить члены армянской диаспоры в Швеции во время матча отборочного этапа Евро-2024 между сборными Швеции и Азербайджана в Стокгольме.

Стали известны новые подробности провокации, которую планируют совершить члены армянской диаспоры в Швеции во время матча отборочного этапа Евро-2024 между сборными Швеции и Азербайджана в Стокгольме.

Об этом сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев.

По словам главы диаспоры, армяне подготовили баннеры для демонстрации на матче: "Мы передали информацию правоохранительным органам, поддерживаем с ними связь. На фото последний баннер, сделанный армянами. Они хотят провести незаконную акцию на стадионе. Естественно, являясь членами конгресса, мы не допустим этого, сделаем все возможное, чтобы не допустить развертывание этих баннеров. Это противоречит шведскому законодательству, на стадионе могут быть только местные флаги страны и гостей - Азербайджана".

Эмиль Мирзоев сообщил, что армяне купили около 100-200 билетов на игру: "Они хотят прийти на стадион с флагами так называемого "Арцаха" и баннером с надписью "Разблокируйте Лачынскую дорогу". Вчера я разговаривал с полицией. Они серьезно отнеслись к этому вопросу. И мы, и шведы не хотим, чтобы во время игры произошел какой-то инцидент. Поэтому местные болельщики на нашей стороне. Это футбол, незаконно выкрикивать политические лозунги. Мы также сделали заявление по этому поводу в шведской прессе, сказав, что армяне ведут себя агрессивно, готовятся к действиям, противоречащим деятельности диаспоры. В Швеции материалы опубликованные на Facebook считаются официальным документом. Поэтому местная полиция должна отреагировать на это и расследовать".

Он добавил, что этот вопрос пытаются поднять и в Шведской федерации футбола: "Вместе с послом Азербайджана в Швеции Зауром Ахмедовым в субботу у нас состоялась встреча с руководством национальной команды и AFFA. Мы хотим, чтобы AFFA подняла этот вопрос на заседании шведской федерации футбола для предотвращения возможной провокации. Разумеется, что изготовление баннера не является незаконным, но его нельзя приносить на стадион".

Фируз Абдулла, глава департамента по связям с прессой и общественностью AFFA, сказал Report, что были предприняты превентивные меры. "Когда впервые появились эти слухи, UEFA был проинформирован. У нас постоянные контакты с посольством Азербайджана в Швеции. AFFA также проинформировала о проблеме местные правоохранительные органы", - отметил он.

Матч Швеция-Азербайджан состоится сегодня на "Friends Arena" в Стокгольме в 22:45 по бакинскому времени.