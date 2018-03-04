Снейдер завершил карьеру в сборной Нидерландов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт голландских сборных, 33-летний игрок принял это решение после разговора с новым главным тренером национальной команды Рональдом Куманом.

Снейдер, ныне выступающий за «Аль-Гарафу» из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провёл в составе голландской команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014.