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    ​Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года встретится со сборной Германии

    Встреча пройдет на стадионе Dalğa Arena

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года проведет очередную игру в рамках отборочного группового этапа чемпионата Европы 2017-го года.

    Как сообщает Report, команда главного тренера Яшара Вахабзаде примет сборную Германии.

    Встреча обосновавшихся в 7-ой группе соперников пройдет на стадионе "Dalğa Arena" в поселке Мардакяны.

    Это будет первой игрой сборной Германии и 3-й игрой нашей команды. После второго тура владельцы площадки обосновались на третьей ступени с тремя очками.

    Хотя команда Я.Вагабзаде одержала победу над сборной Фарерских островов, дома она уступила австрийской команде со счетом 0:2.

    Однако на этой встрече Джошгун Диниев ("Карабах"), Эльвин Джамалов ("Габала") и Эльнур Джафаров (Хазар-Лянкяран") не смогли выйти на поле, так как были в лагере основной сборной. Трое футболистов уже примкнули к лагерю сборной U-21.

    Отметим, что в настоящее время сборная Азербайджана разделяет с Австрией и Финляндией первые три ступени.

    ЕВРО-2017

    Отборочный этап, VII группа

    8 сентября

    19:00. Азербайджан-Германия

    Главный тренер: Александр Буко

    Судьи боковой линии: Джимм Кременс, Лоран Конот

    Четвертый судья: Николя Лафорж (все из Бельгии)

    Баку, "Dalğa Arena"

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