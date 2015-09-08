​Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года встретится со сборной Германии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года проведет очередную игру в рамках отборочного группового этапа чемпионата Европы 2017-го года.
Как сообщает Report, команда главного тренера Яшара Вахабзаде примет сборную Германии.
Встреча обосновавшихся в 7-ой группе соперников пройдет на стадионе "Dalğa Arena" в поселке Мардакяны.
Это будет первой игрой сборной Германии и 3-й игрой нашей команды. После второго тура владельцы площадки обосновались на третьей ступени с тремя очками.
Хотя команда Я.Вагабзаде одержала победу над сборной Фарерских островов, дома она уступила австрийской команде со счетом 0:2.
Однако на этой встрече Джошгун Диниев ("Карабах"), Эльвин Джамалов ("Габала") и Эльнур Джафаров (Хазар-Лянкяран") не смогли выйти на поле, так как были в лагере основной сборной. Трое футболистов уже примкнули к лагерю сборной U-21.
Отметим, что в настоящее время сборная Азербайджана разделяет с Австрией и Финляндией первые три ступени.
ЕВРО-2017
Отборочный этап, VII группа
8 сентября
19:00. Азербайджан-Германия
Главный тренер: Александр Буко
Судьи боковой линии: Джимм Кременс, Лоран Конот
Четвертый судья: Николя Лафорж (все из Бельгии)
Баку, "Dalğa Arena"
Sport DepartmentАвтор новости
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