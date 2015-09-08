​Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года встретится со сборной Германии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня национальная сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года проведет очередную игру в рамках отборочного группового этапа чемпионата Европы 2017-го года.

Как сообщает Report, команда главного тренера Яшара Вахабзаде примет сборную Германии.

Встреча обосновавшихся в 7-ой группе соперников пройдет на стадионе "Dalğa Arena" в поселке Мардакяны.

Это будет первой игрой сборной Германии и 3-й игрой нашей команды. После второго тура владельцы площадки обосновались на третьей ступени с тремя очками.

Хотя команда Я.Вагабзаде одержала победу над сборной Фарерских островов, дома она уступила австрийской команде со счетом 0:2.

Однако на этой встрече Джошгун Диниев ("Карабах"), Эльвин Джамалов ("Габала") и Эльнур Джафаров (Хазар-Лянкяран") не смогли выйти на поле, так как были в лагере основной сборной. Трое футболистов уже примкнули к лагерю сборной U-21.

Отметим, что в настоящее время сборная Азербайджана разделяет с Австрией и Финляндией первые три ступени.

ЕВРО-2017

Отборочный этап, VII группа

8 сентября

19:00. Азербайджан-Германия

Главный тренер: Александр Буко

Судьи боковой линии: Джимм Кременс, Лоран Конот

Четвертый судья: Николя Лафорж (все из Бельгии)

Баку, "Dalğa Arena"