Сборная Азербайджана U-21 сегодня будет гостем Эстонии

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана по футболу U-21 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда во главе с главным тренером Миланом Обрадовичем встретится в гостях с командой Эстонии соответствующей возрастной группы.

Встреча на стадионе Parnu Rannastadion в городе Парну стартует в 20:00 по бакинскому времени. За встречей будут наблюдать уэльские судьи во главе с Робертом Яном Дженкинсом.

Евро-2023, отборочный этап

20:00. Эстония - Азербайджан

Главный судья: Роберт Ян Дженкинс (Уэльс)

Парну. Parnu Rannastaadion

Сборная Азербайджана после 7 игр занимает 5 место с 4 очками. Эстония, проигравшая во всех 8 встречах, на последнем – 6 месте.