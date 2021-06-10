Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную

Нападающий туринского "Ювентуса"» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился по ходу товарищеского матча против национальной команды Израиля.

Нападающий туринского "Ювентуса"» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился по ходу товарищеского матча против национальной команды Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

35-летний форвард записал на свой счет второй гол в матче, воспользовавшись тонкой передачей полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Это взятие ворот стало для пятикратного обладателя "Золотого мяча" 104-м в футболке португальской сборной.

До мирового рекорда, установленного бывшим форвардом сборной Ирана Али Даеи, Роналду осталось пять голов.

Отметим, что в последних 42 матчах за сборную Португалии, у Криштиану 43 мяча.