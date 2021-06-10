О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную

Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную Нападающий туринского "Ювентуса"» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился по ходу товарищеского матча против национальной команды Израиля.
Футбол
10 июня 2021 г. 05:43
Роналду приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную
Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса"» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился по ходу товарищеского матча против национальной команды Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

35-летний форвард записал на свой счет второй гол в матче, воспользовавшись тонкой передачей полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Это взятие ворот стало для пятикратного обладателя "Золотого мяча" 104-м в футболке португальской сборной.

До мирового рекорда, установленного бывшим форвардом сборной Ирана Али Даеи, Роналду осталось пять голов.

Отметим, что в последних 42 матчах за сборную Португалии, у Криштиану 43 мяча.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi