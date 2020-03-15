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Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы - ФОТО

​Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.

Об этом Report передает со ссылкой на Marca.

По данным источника, португалец будет платить зарплату докторам и рабочим. Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани.


Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.

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