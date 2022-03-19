Роналду не хочет покидать "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев.
Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.
Так, форвард хочет остаться в клубе, даже если манкунианцы не попадут в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. При этом на португальца нет спроса среди топ-клубов Европы, так как мало кто способен удовлетворить зарплатные требования игрока.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. "Манчестер Юнайтед" в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.