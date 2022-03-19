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Роналду не хочет покидать "Манчестер Юнайтед"

Роналду не хочет покидать "Манчестер Юнайтед" Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев.
Футбол
19 марта 2022 г. 08:55
Роналду не хочет покидать Манчестер Юнайтед

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Так, форвард хочет остаться в клубе, даже если манкунианцы не попадут в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. При этом на португальца нет спроса среди топ-клубов Европы, так как мало кто способен удовлетворить зарплатные требования игрока.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. "Манчестер Юнайтед" в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun “Mançester Yunayted”lə bağlı gələcək planları məlum olub

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