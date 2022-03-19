Роналду не хочет покидать "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует покидать стан манкунианцев.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Так, форвард хочет остаться в клубе, даже если манкунианцы не попадут в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. При этом на португальца нет спроса среди топ-клубов Европы, так как мало кто способен удовлетворить зарплатные требования игрока.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. "Манчестер Юнайтед" в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.